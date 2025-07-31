Медсправка для водителей перейдет в цифровой формат с 1 августа

Российские водители будут получать медицинские справки, выдаваемые после прохождения медкомиссии, в электронном формате уже с 1 августа. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

По его словам, медсправка формы 003/ву переходит в цифровой формат. Бумажный вариант уходит в прошлое.

«Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки. Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции», — уточнил автоэксперт.

Шкуматов добавил, что, возможно, этот QR-код придется показать также в психиатрическом и наркологическом диспансерах, которые внесут данные автомобилистов в свои базы.

Эксперт положительно оценил эти изменения, пояснив, что переход на цифровой формат серьезно осложнит жизнь тем, кто торгует поддельными медсправками в регионах. ГИБДД не могли проверить их подлинность, а теперь фальсификация документа практически исключена.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявлял, что правила получения медсправок водителями следует ужесточить из-за коррупции и подлога документов.