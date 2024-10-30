Минздрав не нашел проблем в скандальной больнице Первоуральска

Минздрав проверил больницу Первоуральска, откуда массово уволились медики из-за хамского отношения заместителя главврача и упавших зарплат. Но никаких проблем министерство, как ни странно, не выявило: отчитались, что все хорошо, пациенты довольны, а на работу взяли 25 молодых специалистов, сообщил Telegram-канал Ural Mash .

Вместе с тем местные жители делятся иной версией событий. По их словам, сейчас им просто страшно обращаться в это медицинское учреждение: студенты-практиканты предоставляют выписки с ошибками, поскольку не обладают достаточными знаниями. Более того, они не проводят обходы даже в хирургическом отделении, что приводит к задержке в оказании медицинской помощи.

Одна из пациенток поступила в больницу с открытым переломом. Первую операцию ей провел хирург, который впоследствии уволился. Вторую операцию, по ее словам, не проводили в течение двух недель, пока не нашли замену врачу. В результате нога пациентки продолжает кровоточить и выглядит деформированной.

Начмед Юрий Антониади, на которого жаловались уволившиеся, утверждает, что это все ложь, и подал судебные иски против своих коллег.

Ранее уже несколько врачей в комментарии 360.ru рассказали о «скотском» отношении со стороны администрации больницы. Один из уволившихся медиков признался, что под руководством Антониади их заставляли искажать шифры в историях болезней пациентов, чтобы медучреждение получало больше денег.

Более того, по их словам, Антониади переходил на оскорбление и нецензурную лексику в общении с подчиненными, угрожал им своими связями. В распоряжении 360.ru оказалась жалоба коллектива больницы, направленная в администрацию президента. Сотрудники заявили, что сомневаются в профессионализме начмеда.