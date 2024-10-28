Хамское отношение и падение зарплат. Из больницы в Первоуральске уволились 100 человек

Более 80 медицинских работников городской больницы Первоуральска обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Они сообщили, что с начала года свыше 100 сотрудников уволились из-за непрофессионализма заместителя главного врача по лечебной части Юрия Антониади. Заведующий травматологического отделения медучреждения Дмитрий Привалов рассказал в интервью 360.ru, что в первую очередь люди ушли из-за хамского отношения со стороны начмеда, а во вторую — из-за падения зарплат.

«В течение полугода зарплаты падают, если сравнить зарплаты с прошлым годом, процентов на 30 они уменьшились. Лично я это связываю все-таки с приходом нового начмеда. Он недвусмысленно давал понять, что как бы нужен рычаг воздействия на сотрудников, на медицинский персонал. Соответственно, он полностью переписал распределение стимулирующих средств по больнице во всех отделениях», — поделился он.

По словам собеседника 360.ru, во время утренней линейки начмед мог отчитать доктора. Например, одному из сотрудников он угрожал руками стереть улыбку с его лица. Также он угрожал врачам.