Хамское отношение и падение зарплат. Из больницы в Первоуральске уволились 100 человек
Врач Привалов: из больницы Первоуральска увольняются из-за хамства начмеда
Более 80 медицинских работников городской больницы Первоуральска обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Они сообщили, что с начала года свыше 100 сотрудников уволились из-за непрофессионализма заместителя главного врача по лечебной части Юрия Антониади. Заведующий травматологического отделения медучреждения Дмитрий Привалов рассказал в интервью 360.ru, что в первую очередь люди ушли из-за хамского отношения со стороны начмеда, а во вторую — из-за падения зарплат.
«В течение полугода зарплаты падают, если сравнить зарплаты с прошлым годом, процентов на 30 они уменьшились. Лично я это связываю все-таки с приходом нового начмеда. Он недвусмысленно давал понять, что как бы нужен рычаг воздействия на сотрудников, на медицинский персонал. Соответственно, он полностью переписал распределение стимулирующих средств по больнице во всех отделениях», — поделился он.
По словам собеседника 360.ru, во время утренней линейки начмед мог отчитать доктора. Например, одному из сотрудников он угрожал руками стереть улыбку с его лица. Также он угрожал врачам.
Он с ними лично встречался в обычной, скажем так, житейской обстановке и говорил, что: «Если вы уволитесь и поддержите вот то, что сейчас происходит (обращение — прим. ред.), я воспользуюсь всеми своими возможными связями в министерстве, и в этой области не устроитесь нигде».
Дмитрий Привалов
Привалов писал обращение полпреду Уральского федерального округа, в администрацию президента, передавал жалобу в трудовую инспекцию.
Обращение к главе государства оказалось в распоряжении 360.ru. Коллектив больницы писал, что с Антониади невозможно решить ни один производственный вопрос по существу. Диалог с ним превращается в оскорбления, унижения и переходит в нецензурную брань. Кроме того, сотрудники отмечают, что им сложно говорить о его профессионализме, так как никто не видел его в качестве рядового врача.
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