Из больницы Первоуральска за год уволились свыше сотни медработников. Причиной стало скотское отношение со стороны администрации и падение зарплат. Об этом 360.ru рассказал бывший сотрудник медучреждения.

«Работа в отделении шла изумительно, трудилась бригада из шести врачей. Все друг друга понимали с полуслова, как говорится, работали во благо отделения и жителей города. Вот с приходом Юрия Валерьевича [Антониади] (заместителя главного врача по лечебной части — прим. ред.) ситуация кардинально изменилась. Были пересмотрены оплата труда постепенно. К лету зарплата стала падать», — поделился доктор.

Больничные махинации

При этом начмед исключительно по своей инициативе решил понизить зарплаты сотрудникам, ввел новые критерии — отделение должно было зарабатывать в месяц определенную сумму, уточнил собеседник 360.ru. По его словам, планка постоянно поднималась.

«Я говорю, что мы дойдем до того порога, когда не сможем даже рентабельность показать, и мы дошли. Вот в результате чего нам было сказано, что „вы плохо работаете“, нужно что-то делать с историями, чтобы они дороже были», — рассказал врач.

Медики отказывались искажать шифры в историях болезней пациентов. После этого сотрудников обвинили в саботаже и нежелании приносить деньги в больницу, объяснил врач.

«Нас никто не слышал. Мы просили сделать прозрачную оплату труда, схемы распределения средств вместе с главным врачом, тоже было отказано», — сообщил собеседник 360.ru.

Зарплаты падают, напряжение растет

Кому и сколько платить, решали главный врач и его заместитель, продолжил бывший сотрудник медучреждения. Никаких бумаг, официально подтвержденных, записанных, задокументированных там в трудовом договоре или приказе главного врача, не было, добавил он.

«Плюс психологический климат, очень грубые разговоры в приказном порядке, иногда с использованием нецензурной лексики и в присутствии других врачей», — подчеркнул он.

По словам врача, работать в таких условиях, еще при снижении заплат было невыносимо.