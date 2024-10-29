«Нас никто не слышал». Врач — о скотском отношении к персоналу в Первоуральской больнице
Бывший врач Первоуральской больницы: начмед заставлял идти на махинации
Из больницы Первоуральска за год уволились свыше сотни медработников. Причиной стало скотское отношение со стороны администрации и падение зарплат. Об этом 360.ru рассказал бывший сотрудник медучреждения.
«Работа в отделении шла изумительно, трудилась бригада из шести врачей. Все друг друга понимали с полуслова, как говорится, работали во благо отделения и жителей города. Вот с приходом Юрия Валерьевича [Антониади] (заместителя главного врача по лечебной части — прим. ред.) ситуация кардинально изменилась. Были пересмотрены оплата труда постепенно. К лету зарплата стала падать», — поделился доктор.
Больничные махинации
При этом начмед исключительно по своей инициативе решил понизить зарплаты сотрудникам, ввел новые критерии — отделение должно было зарабатывать в месяц определенную сумму, уточнил собеседник 360.ru. По его словам, планка постоянно поднималась.
«Я говорю, что мы дойдем до того порога, когда не сможем даже рентабельность показать, и мы дошли. Вот в результате чего нам было сказано, что „вы плохо работаете“, нужно что-то делать с историями, чтобы они дороже были», — рассказал врач.
Медики отказывались искажать шифры в историях болезней пациентов. После этого сотрудников обвинили в саботаже и нежелании приносить деньги в больницу, объяснил врач.
«Нас никто не слышал. Мы просили сделать прозрачную оплату труда, схемы распределения средств вместе с главным врачом, тоже было отказано», — сообщил собеседник 360.ru.
Зарплаты падают, напряжение растет
Кому и сколько платить, решали главный врач и его заместитель, продолжил бывший сотрудник медучреждения. Никаких бумаг, официально подтвержденных, записанных, задокументированных там в трудовом договоре или приказе главного врача, не было, добавил он.
«Плюс психологический климат, очень грубые разговоры в приказном порядке, иногда с использованием нецензурной лексики и в присутствии других врачей», — подчеркнул он.
По словам врача, работать в таких условиях, еще при снижении заплат было невыносимо.
Люди были вынуждены уволиться по собственному желанию, то есть никто никакие забастовки и заговоры не делал.
бывший сотрудник Первоуральской городской больницы
Борьба за справедливость
Врачи больницы направили коллективное обращение к Владимиру Путину и в аппарат полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Они пожаловались на своего начальника Юрия Антониади, а также на нехватку квалифицированных кадров и неудовлетворительные условия труда. Под обращением поставили свои подписи более 80 медицинских работников.
Собеседник 360.ru также отметил, что у бывших сотрудников больницы 29 октября прошла встреча с министром здравоохранения Свердловской области. Глава Минздрава лично приехал и пообщался с врачами. Ему подробно рассказали о ситуации. Тот взял время, чтобы обдумать ситуацию.
Коллектив больницы утверждал, что не может конструктивно обсудить с Антониади ни один производственный вопрос. Общение с ним часто приводит к оскорблениям и унижениям. Заведующий травматологического отделения медучреждения Дмитрий Привалов рассказывал, что начмед угрожал врачам, что сделает все возможное, чтобы они не в будущем не могли устроиться на работу в другие клиники.