Минцифры опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки

Отсрочка для IT-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Ведомство прокомментировало сообщения в прессе об отмене уже оформленных броней для сотрудников IT-компаний. По данным пресс-службы, отсрочка будет действовать до 21 марта 2025 года.

Минцифры подтвердило, что работники сферы IT в марте смогут получить бронь по новым условиям. Их доведут до компаний в декабре.

Заявки на отсрочку принимались через «Госуслуги». Работодатель проверял и подтверждал данные о сотрудниках, а затем направлял их в Минцифры. Получить бронь могли мужчины призывного возраста с высшим профильным образованием, работающие в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев.