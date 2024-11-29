Минцифры опровергло сообщения об отмене IT-отсрочки

Отсрочка для IT-специалистов, в том числе от прохождения срочной службы, продолжает действовать. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.
Ведомство прокомментировало сообщения в прессе об отмене уже оформленных броней для сотрудников IT-компаний. По данным пресс-службы, отсрочка будет действовать до 21 марта 2025 года.
Минцифры подтвердило, что работники сферы IT в марте смогут получить бронь по новым условиям. Их доведут до компаний в декабре.
Заявки на отсрочку принимались через «Госуслуги». Работодатель проверял и подтверждал данные о сотрудниках, а затем направлял их в Минцифры. Получить бронь могли мужчины призывного возраста с высшим профильным образованием, работающие в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев.
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