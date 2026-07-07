Минцифры исключило введение платы за зарубежный трафик

Замминистра: Минцифры не рассматривает введение платы за зарубежный трафик

В России не рассматривают вопрос о введении дополнительной платы за интернет-трафик из зарубежных стран. Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Иван Лебедев, его процитировал ТАСС .

«Не рассматривается плата за иностранный трафик», — ответил Лебедев на вопрос депутата фракции КПРФ Олега Смолина на заседании Госдумы.

В марте Forbes писал о предположительных планах правительства взимать дополнительные деньги при использования более 15 гигабайт международного трафика в месяц на мобильных сетях. Официальных заявлений о возможности подобных мер министерство не делало.

Ранее Роскомнадзор опроверг слухи об ограничении доступа к компьютерным играм компании Electronic Arts. Пользователи столкнулись с проблемами при запуске EA Sports FC (бывшая серия FIFA) и Battlefield 6.