Минцифры исключило регистрацию в национальном мессенджере по паспорту

Минцифры на данный момент не рассматривает вариант регистрации в национальном мессенджере по паспорту. Об этом на заседании Госдумы 9 июня заявил глава министерства Максут Шадаев.

По его словам, пользователи смогут регистрироваться через номер телефона. Авторизация через портал Госуслуги потребуется, если пользователю понадобится дополнительный функционал.

«Я слышал, что этот мессенджер предполагает идентификацию всех пользователей, это не так. Необходимость регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации нужна только для дополнительного функционала. При этом полностью исключена возможность использования подменных номеров, а по номеру телефона при необходимости сможем понять, кто является реальным владельцем», — объяснил глава ведомства.

В конце мая группа депутатов и сенаторов в конце мая внесла в Госдуму законопроект, которым предложила создать национальную платформу-мессенджер. С его помощью россияне смогут удостоверять личность, получать госуслуги, пользоваться образовательными сервисами, а при свершении сделок использовать усиленную цифровую подпись для подписания договоров.