Глава Минцифры рассказал Путину о работе над национальным мессенджером

Минцифры уже ведет подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер. Об этом на совещании президента Владимира Путина с правительством сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

По его словам, формат мессенджера является удобным каналом получения госуслуг.

«В него мы встроим так называемого цифрового ассистента, который подскажет, каким требованиям пользователь должен соответствовать, чтобы получить услугу, подаст за него необходимые документы, подтверждающие факт оказания услуги. Ведем проработку этих сервисов», — сказал он.

Шадаев добавил, что в Минцифры подготовили законопроект, позволяющий создать правовую базу для запуска сервисов в национальном мессенджере.

Эксперт в области цифровой экономики Арсений Щельцин ранее назвал создание нового российского мессенджера бесперспективным. По его словам, внутри страны проект не выдержит конкуренции.