Минтруд подготовил постановление правительства о переносе выходных в 2025 году

Минтруд подготовил для общественного обсуждения проект постановления правительства России, закрепляющего порядок переноса выходных дней в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Ежегодно правительством утверждается перенос выходных дней, совпадающих с праздничными. Такие переносы позволяют оптимальным образом использовать эти дни, продлевать некоторые праздники», — объяснил министр Антон Котяков.

Он предложил перенести субботу 4 января на пятницу 2 мая, а воскресенье 5 января — на среду 31 декабря. Кроме того, выходными предложили сделать 8 мая (четверг) за счет 23 февраля (воскресенье), 13 июня (пятница) в счет 8 марта (суббота), а также перенести выходной с 1 ноября (суббота) на 3 (понедельник).

Таким образом, по словам министра, новогодние каникулы продлятся 11 дней, в мае россияне смогут отдохнуть дважды по четыре дня, а еще четыре выходных подряд будут в июне. При этом предлагаемые изменения соответствуют трудовому законодательству.

Согласно ТК, нерабочими днями являются новогодние каникулы, включая Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День России и День народного единства.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила сделать День семьи, любви и верности выходным для многодетных родителей.