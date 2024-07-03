Выходной предложили сделать в День семьи в России

Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина выступила с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России. Запрос на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова изучило РИА «Новости» .

«В РФ установлен День семьи, любви и верности, который отмечается ежегодно 8 июля. <…> Поступают обращения семей, в которых они предлагают сделать этот праздник выходным днем для многодетных родителей», — отметили в обращении.

Комитет Госдумы по защите семьи считает, что данное предложение не снизит производительность труда, поскольку большинство матерей из 2,4 миллиона многодетных семей не работают, а посвящают себя воспитанию детей.

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности 28 июня 2022 года. Идея создания этого праздника появилась в 2008 году. Ее поддержали в Госдуме и Совете Федерации.