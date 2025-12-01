Экономист Балынин отметил, что средняя занятость после выхода на пенсию превысила восемь лет

Продолжительность трудового стажа после наступления пенсионного возраста продолжает расти. Об этом сайту «Газета.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По оценкам экономиста, в 2025 году показатель достиг отметки в 8,2 года. Это связано с кадровым дефицитом и привлекательными условиями труда для пожилых работников.

Значительный вклад внесла индексация пенсий трудящимся пенсионерам, увеличившая выплаты на 22,4%. Эксперт ожидает дальнейшего роста показателя до девяти лет к 2026 году.