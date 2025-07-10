Минтруд опроверг сообщения о завозе миллиона мигрантов из Индии

Информация о планах привлечь миллион мигрантов из Индии в Россию из-за дефицита квалифицированных кадров не соответствует действительности. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Министерства труда РФ, на 2025 год квота на трудовых мигрантов из Индии составляет 71 817 человек.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью агентству ЕАН сообщил, что до конца года в Россию могут прибыть до миллиона индийских рабочих из-за нехватки кадров.

В Минтруде заявили, что информация не соответствует действительности. Набор работников из стран с визовым режимом, в том числе из Индии, проводится по заранее установленным квотам. Эти квоты формируются на основе заявок от регионов и запросов работодателей.

В ведомстве сообщили, что в 2025 году планируют привлечь 234,9 тысячи иностранных работников. Для граждан Индии выделено 71 817 разрешений на работу по всей России. Свердловская область может привлечь 4 343 работника из визовых стран. Однако на данный момент использовано лишь 13,6% этой квоты.

Министерство уточняет, что речь идет о разрешениях на трудоустройство иностранцев, когда работодатель подтверждает потребность, а региональные власти признают невозможность найти специалистов внутри региона. Заявки от субъектов рассматриваются межведомственной комиссией и утверждаются правительством. Иностранцы, приглашаемые по квоте, должны оформить рабочую визу и разрешение на работу. Работодатель также должен получить разрешение МВД на привлечение иностранных сотрудников.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании информационного ресурса «Цифровой профиль иностранного гражданина». Платформу создадут до 30 июня 2026 года. Она повысит безопасность страны и улучшит охрану правопорядка в миграционной сфере.