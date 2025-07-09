Путин поручил создать ресурс «Цифровой профиль» для мигрантов

Платформу создадут до 30 июня 2026 года. Она поможет обеспечить безопасность государства, а также улучшить охрану правопорядка в сфере миграционной политики. На ресурсе будут храниться сведения об иностранцах, въезжающих в Россию или живущих на ее территории.

«Постановляю: Министерству внутренних дел Российской Федерации до 30 июня 2026 года обеспечить создание государственного информационного ресурса „Цифровой профиль иностранного гражданина“», — говорится в указе.

Ранее в реестре контролируемых лиц в России появились имена более 800 тысяч иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство, сообщил RT. Об этом в кулуарах ПМЭФ рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Лицам, чьи фамилии внесли в реестр, запретили оформлять водительское удостоверение и распоряжаться банковскими счетами.