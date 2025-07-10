10 июля 2025 01:39 Миллион индийских мигрантов в России: какие они и зачем их везут на Урал? Мурадян: индийские мигранты — трудолюбивые и непритязательные работники 0 0 0 Общество

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В Россию могут приехать около миллиона трудовых мигрантов из Индии, и работать они будут в Свердловской области. Об этом заявил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин. Однако эти планы у многих вызвали вопросы: как индийцы справятся с суровым уральским климатом? В каких сферах их будут задействовать? И чем ценятся такие специалисты? Ведущая 360.ru Елена Кононова побеседовала на эту тему с HR-экспертом, членом экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике Гарри Мурадяном.

Кто такие индийские трудовые мигранты? По словам эксперта, чаще всего граждане Индии — это опытные соискатели, которые ранее уже работали на стройках, были операторами производственной линии или, например, швеями.

Они до этого работали в разных странах, в том числе в Дубае, в Гонконге. Индийцы — ребята достаточно трудолюбивые, но и у них есть свои особенности — например, в части прихотливости к еде. Для них также важно, чтобы зарплату выплачивали день в день. Они очень трудолюбивые и непритязательные работники. Гарри Мурадян

Как индийцы перенесут российские климат и менталитет? Сложностей с адаптацией к холодам и российскому менталитету у индийцев скорее всего не будет. Опыт показал, что граждане Индии неплохо приспосабливались к жизни даже в северных регионах России. «Что касается холодной погоды, то это не первый опыт. Уже есть опыт привоза таких людей в Архангельскую, Ленинградскую области. И люди совершенно спокойно справляются. Работодатель обеспечивает их едой, спецодеждой, трансфером до места работы. Поэтому тут, скажем так, сложностей никаких не возникает», — подчеркнул Мурадян.

Фото: Skanda Gautam/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

А что касается менталитета, то этот вопрос решается до приезда таких рабочих в Россию. Гость 360.ru привел в пример работу своего международного агентства, которое занимается подбором иностранцев для работы в РФ. Специалисты заранее оценивают их готовность работать в России через тесты профдиагностики.

Главные сложности — не для работников, а для работодателей Мурадян отметил, что основные трудности возникают не у мигрантов, а у тех, кто их нанимает. «Тут сложности больше возникают не у работника. Работнику это несложно. Здесь ему платят, поверьте, намного лучше, чем платили бы у себя на родине. Тут большие сложности испытывает работодатель, потому что привезти такого специалиста непросто», — сказал HR-эксперт. Он пояснил, что ошибки в оформлении могут обернуться для работодателя штрафом в миллион рублей, а самого работника депортируют на пять лет.

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Почему Россия обращается к Индии? Приток индийских рабочих связан с острой нехваткой кадров в России, объяснил собеседник 360.ru. «Сейчас острый дефицит специалистов рабочих профессий: 2,4% безработицы по всей стране. Рук не хватает. И мы прекрасно знаем также, что миграционная политика в части Средней Азии сейчас стала достаточно строгой», — подчеркнул Мурадян. Кроме того, индийцы уже имеют опыт работы на крупных международных проектах, что делает их ценными кадрами для российских предприятий. Поэтому привлечение трудовых мигрантов из Индии — это вынужденная, но логичная мера в условиях текущего дефицита рабочей силы в России, считает эксперт.