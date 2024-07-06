Минтруд объявил 31 декабря 2025 года выходным днем

В следующем году 31 декабря будет выходным днем из-за переноса выходных праздничных дней по проектировкам Минтруда России. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Антон Котяков.

«Вот у нас в этом году, в 2024-м, 31 декабря — выходной день. На следующий год с учетом переноса всех дат 31 декабря тоже получается выходным днем. Дальше будем смотреть», — отметил он.

Выходные дни 2024 года утвердили еще прошлым летом. Праздничные 6 и 7 января выпали на субботу и воскресенье, поэтому было решено перенести их на 10 мая и 31 декабря. Таким образом, предновогодний день этого года тоже стал выходным.

Ранее в Госдуме выступили с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, выходным днем для многодетных родителей. В комитете Госдумы по защите семьи отметили, что данное предложение не снизит производительность труда в стране.