Минстрой огласит новые правила семейной ипотеки после 1 июля

Правила семейной ипотеки в России изменят с 1 июля, меру поддержки направят на стимулирование рождаемости. Об этом на форуме «Движение» сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

По его словам, на протяжении последнего месяца ведомство обсуждало вопрос с представителями финансового блока правительства.

«Пришли к достаточно правильному консенсусу с точки зрения выдачи ипотеки. Банки готовятся к этому. Договорились, что в ближайшее время правила изменятся», — заявил Стасишин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что кабмин рассматривает увеличение лимитов по семейной ипотеке. По его словам, сумма может увеличиться до восьми миллионов рублей, так как в ряде городов страны приобрести жилье с нынешним лимитом уже не получится.

Депутат Сергей Миронов предлагал изменить условия семейной ипотеки, сделав ее вновь доступной для семей с детьми от семи до 16 лет.