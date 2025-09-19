Минпросвещения ответило на заявления о перегрузке школьной программы

На российских школьников снизили нагрузку в учебной программе. Об этом РИА «Новости» заявили в Минпросвещения, комментируя высказывание главы Рособрнадзора Анзора Музаева о перегруженности темами школьной программы на 15-30%.

«За последнее время проделана детальная и масштабная работа. Ее результаты закрепили в приказе Минпросвещения № 704. Сейчас можно уже с уверенностью говорить о снижении нагрузки на учеников», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Музаев в ходе круглого стола «Качество образования — основа достижения национальных целей» в Санкт-Петербурге назвал безобразием перегрузку школьной программы сложными темами.

«Анализ экспертного сообщества вузов показал, что большинство предметов стандартной школьной программы (…) от 15% до 30% перегружены темами, которые в Советском Союзе (…) преподавались часто в конце второго курса университета», — сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявлял о необходимости пересмотреть нагрузку на школьников. Он отмечал, что сейчас на учебу уходит порядка 12 часов в сутки.