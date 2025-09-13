Володин призвал пересмотреть нагрузку на школьников

Нагрузку российских школьников необходимо пересмотреть, сейчас на учебу уходит порядка 12 часов в сутки. На это в Telegram-канале указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Минпросвещения выделило на выполнение домашнего задания 3,5 часа, по подсчетам Володина, школьники на учебу тратят около 12 часов.

«А где время на дополнительные занятия, секции, общение со сверстниками и семьей?! При такой нагрузке его просто нет. Это негативно сказывается на развитии и здоровье ребенка, его социализации. А также приводит к формальному выполнению домашнего задания», — подчеркнул он.

Володин отметил, что на домашнее задание может уходить и больше времени. Проблемы остаются, поэтому в ближайшее время необходимо вернуться к вопросу о чрезмерной нагрузке на школьников.

В начале сентября депутаты Госдумы предложили рассмотреть возможность отмены домашнего задания, для начала в пилотном регионе. Однако в Минпросвещения заявили, что «домашка» — это инструмент закрепления знаний.