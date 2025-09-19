Глава Рособрнадзора рассказал о перегруженности школьной программы

Глава Рособрнадзора Музаев: школьная программа перегружена темами от 15 до 30%

Нынешняя школьная программа в России от 15 до 30% перегружена темами. Об этом заявил глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, его слова привел ТАСС .

Он также упомянул серьезную нагрузку на учителей, у которых на обучение детей не остается времени.

«Анализ высших учебных заведений показал, что большинство предметов школьной программы перегружены темами от 15 до 30%», — заявил Музаев.

По его словам, Рособрнадзор, Минпросвещения, представители российских университетов и эксперты Горного университета работают над тем, чтобы в средней школе стандарты соответствовали дальнейшему бесшовному переходу в вузы.

Ранее врачи центра Рошаля назвали основные способы предотвратить эмоциональное выгорание детей. Важно наладить режим сна, чтобы избежать рушения баланса между отдыхом и учебой.