Минобрнауки поддержало идею устного экзамена по русскому языку для мигрантов

Министерство науки и высшего образования поддержало идею дополнить экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов устной частью. Об этом сообщил замминистра Константин Могилевский, его процитировал ТАСС .

Предложение выдвинула депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева. Замминистра ответил ей, что по существу поддерживает идею, но для ее внедрения понадобятся юридические правки.

«Для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, экзамен по русскому языку как иностранному проводится в письменной форме», — указал он.

Ранее глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов заявил, что более трети мигрантов предпочитают нормы шариата светскому законодательству.

А в Госдуме пообещали подготовить инициативу, по которой членам семей трудовых мигрантов нельзя будет въезжать в Россию.