Минобороны предложило вернуть пилотки офицерам ВМФ

Минобороны предложило внести поправки в указ «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия» и вернуть офицерам и мичманам Военно-морского флота пилотки. Об этом сообщило РБК.
Выдачу этих головных уборов приостановили в 2022 году.
Кроме того, для адмиралов предложили ввести черные парадно-выходные тужурки с золочением на воротнике.
В августе президент Владимир Путин создал Морскую коллегию. Целями ее заявлены защита национальных интересов в Арктике и развитие ВМФ. Возглавил коллегию помощник президента Николай Патрушев, а в состав вошли несколько министров.
Кроме того, главком ВМФ Александр Моисеев выразил уверенность, что соединения флота в скором времени появятся и на Азовском море.
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