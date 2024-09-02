Главком ВМФ РФ Моисеев заявил, что соединения флота появятся на Азовском море

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев выразил уверенность в том, что соединения флота однозначно появятся на Азовском море. Об этом он заявил «Звезде» на церемонии открытия Нахимовского училища в Мариуполе.

«Это однозначно. За теми решениями, которые уже приняты, следует только дальнейшее развитие», — подчеркнул он.

Моисеев также отметил, что развитие Азовского морского района сейчас решает важные для страны боевые задачи.