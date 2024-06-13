Генерал Шамарин согласился сотрудничать со следствием

Генерал Шамарин попросил смягчить меру пресечения

Фото: Пресс-служба Минобороны

Начальник главного управления связи российских войск, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин выразил готовность сотрудничать со следствием. Об этом сообщило РИА «Новости».

В четверг, 13 июня, состоялось заседание по делу Шамарина во втором Западном окружном военном суде. Он отметил, что полностью поддерживает ходатайство защиты, а скрываться от следствия не собирается.

«Готов полностью сотрудничать со следствием и прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», — отметил Шамарин по видеоконференцсвязи.

Защитник обвиняемого просил отправить его под домашний арест. Однако суд отказался выпускать из следственного изолятора генерала. Постановление оставили без изменений.

Шамарина задержали в мае по подозрению во взятке. По данным следствия, генерал получил некую сумму от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера компании Елены Гришиной.

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