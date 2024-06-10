Адвокат Алешкин раскритиковал идею о введении дресс-кода для артистов

Певица Люся Чеботина заявила, что уйдет со сцены в случае введения дресс-кода для артистов. В беседе с «ФедералПресс» идею о новых правилах прокомментировал адвокат Андрей Алешкин.

По его мнению, соответствующая инициатива содержит элементы сегрегации в отношении звезд.

«Я против ограничения творчества. Как говорится: не нравится — не смотрите», — высказался эксперт.

Он призвал не вводить дополнительные меры и законы о внешнем виде исполнителей на сцене.

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