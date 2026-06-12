Министр просвещения Кравцов поздравил соотечественников с Днем России
Сила народа — в единстве и уважении к обычаям и языкам всех народов, написал министр просвещения Сергей Кравцов в поздравлении с Днем России. Обращение опубликовали на сайте ведомства.
Министр напомнил, что нынешний год в нашей стране посвящен единству народов России.
«Мы — наследники великих побед, научных открытий, культурных свершений наших соотечественников», — отметил Кравцов.
Он добавил, что семья, детский сад, школа, колледж и вуз закладывают в детей нравственные ориентиры. Важно передать им гордость за свою Родину и историю и вырастить достойными гражданами и патриотами.
Глава Минпросвещения поблагодарил учителей, воспитателей, наставников и родителей за ежедневный труд.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и всех граждан с праздником. Он напомнил, что две страны всегда рука об руку шли на многовековом героическом пути.