Минимальную пенсию россиян захотели поднять до 35 тысяч рублей

В России нужно повысить страховые пенсии по старости до 35 тысяч рублей. Об этом заявил «Газете.Ru» депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«В современных реалиях следует увеличить минимальный размер пенсии по старости до 35 тысяч рублей. Это позволит повысить уровень жизни людей серебряного возраста — они смогут легче справляться с финансовым бременем, отказаться от работы после выхода на пенсию», — отметил Никитин.

По его мнению, экономика получит новый импульс: увеличится спрос, а следом и предложение. Кроме того, повышение минимальной страховой пенсии по старости положительно скажется на демографии. Освободившееся от работы время пенсионеры смогут проводить с внуками, передавая им традиционные ценности.

В России насчитывается почти 41 миллион пенсионеров, из которых около восьми миллионов продолжают трудиться. Неработающие пенсионеры получают в среднем 25,8 тысячи рублей в месяц, а работающие — около 22,1 тысячи рублей, уточнил депутат. Минимальный размер страховой пенсии по старости является важным ориентиром для оценки достаточности выплат.

По его мнению, реализация предложения обойдется в дополнительные 453 миллиарда рублей ежемесячно, или 5,43 триллиона рублей ежегодно. Никитин считает, что часть средств можно будет изыскать после тщательной проверки работы Социального фонда России и его оптимизации. В прошлом году бюджет фонда, отметил экономист, был профицитным почти на 555 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что более 700 тысяч россиян получат право на единовременную выплату пенсионных накоплений в следующем году. Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет смогут получить выплаты, если их накопления не превышают установленный лимит. В среднем выплата составит 68 тысяч рублей, но максимальная сумма может достигать 440 тысяч рублей.