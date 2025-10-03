В 2026 году некоторые россияне смогут забрать замороженные пенсионные накопления
Более 706 тысяч россиян смогут забрать свои пенсионные накопления в 2026 году
Более 700 тысяч россиян получат право на единовременную выплату пенсионных накоплений в следующем году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России на 2026–2028 годы.
Выплаты смогут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, чьи накопления не превышают установленный лимит. Средний размер выплаты составит 68 тысяч рублей, хотя максимальная сумма может достигать 440 тысяч рублей.
«Получить все средства сразу могут те, у кого расчетный размер накопительной части пенсии на момент обращения не превышает 10% прожиточного минимума пенсионеров», — уточнили эксперты.
Речь идет о средствах, которые работодатели отчисляли в виде 6% от зарплаты сотрудников.
Интересно
В 2027 году средний размер выплаты значительно вырастет и достигнет 119 тысяч рублей. При этом число получателей сократится до 593 тысяч человек, поскольку у граждан увеличится средний объем накоплений.
На финансирование единовременных выплат из бюджета Соцфонда предусмотрено 48 миллиардов рублей в 2026 году. Эксперты отмечают, что даже сумма в 68 тысяч рублей может стать существенной поддержкой для предпенсионеров.
Деньги можно разместить на банковском депозите для получения дополнительного дохода или направить на текущие нужды. Также работающие граждане могут перевести накопления в программу долгосрочных сбережений.
Ранее председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила вернуть пенсионный возраст, который был установлен в России до пенсионной реформы 2018 года. Она заявила, что начать следует с многодетных семей.