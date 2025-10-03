В 2026 году некоторые россияне смогут забрать замороженные пенсионные накопления

Более 706 тысяч россиян смогут забрать свои пенсионные накопления в 2026 году

Более 700 тысяч россиян получат право на единовременную выплату пенсионных накоплений в следующем году. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России на 2026–2028 годы.

Выплаты смогут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, чьи накопления не превышают установленный лимит. Средний размер выплаты составит 68 тысяч рублей, хотя максимальная сумма может достигать 440 тысяч рублей.

«Получить все средства сразу могут те, у кого расчетный размер накопительной части пенсии на момент обращения не превышает 10% прожиточного минимума пенсионеров», — уточнили эксперты.

Речь идет о средствах, которые работодатели отчисляли в виде 6% от зарплаты сотрудников.