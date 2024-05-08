Минфин обсудит изменения налоговой системы в России | 360°

Общество 08 мая 2024, 09:24 Минфин обсудит изменения налоговой системы в России Силуанов: Минфин обсудит с бизнесом и кабмином изменения налоговой системы

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На следующей неделе Минфин совместно с бизнесом и парламентом обсудит изменение налоговой системы в России. Об этом рассказал РИА «Новости» исполняющий обязанности главы министерства Антон Силуанов.

«На следующей неделе. <…> Будем обсуждать. И с бизнесом, и с парламентом — все будет обсуждаться», — отметил он.

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Силуанов говорил о планах обсудить налоговые изменения еще на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который прошел в конце апреля. Тогда он отметил, что в стране назрела необходимость реформирования налоговой системы.

По его словам, необходимо создать стабильные, предсказуемые условия налогообложения. Также ориентиром налоговых новаций будет сбалансированность бюджета и простимулировать инвестирование ключевых отраслей экономики.

На съезде РСПП президент Владимир Путин заявлял, что предпринимателям нужно обеспечить стабильные и предсказуемые условия работы. Для этого в России модернизируют фискальную систему.