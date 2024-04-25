Силуанов указал на необходимость донастройки налоговой системы | 360°

Деньги 25 апреля 2024, 20:04 Силуанов указал на необходимость донастройки налоговой системы Силуанов: Минфин обсудит с бизнесом донастройку налоговой системы РИА «Новости»

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В России назрела необходимость реформы налоговой системы. Такое мнение высказал глава Минфина Антон Силуанов во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), проходившего 25 апреля в Москве. Его слова привело РИА «Новости».

«Да, действительно, мы видим, что назрела такая необходимость в донастройке налоговой системы», — сказал министр.

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По его словам, эти вопросы будут обсуждаться с представителями деловых кругов в мае. Конкретные предложения Минфин также рассмотрит вместе с членами парламента, чтобы подготовить законопроекты и принять в весеннюю сессию, пояснил Силуанов.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, заявил, что власти обеспечат для бизнеса оптимальные условия развития. Для этого нужно внести коррективы в фискальную систему, чтобы справедливо распределить налоговую нагрузку.