Российскому бизнесу пообещали стабильные условия работы | 360°

Власть 25 апреля 2024, 16:15 Российскому бизнесу пообещали стабильные условия работы Путин заявил о продолжении поддержки российского бизнеса для стабильной работы РИА «Новости»

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Ведущих дела в России предпринимателей необходимо обеспечить стабильными и предсказуемыми условиями работы. Об этом в ходе выступления на открытой части съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что для этого в стране проведут модернизацию фискальной системы для более справедливого распределения налоговой нагрузки.

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«Я уже поручил расширить горизонт планирования государственных финансов, он охватит не только ближайшие три года, но и позволит верстать остальные государственные расходы», — заявил глава государства.

Путин добавил, что бизнес, который вкладывается в инфраструктуру, социальные, кадровые проекты, необходимо стимулировать и создавать для него стабильные и предсказуемые условия для ведения дел.

«Я надеюсь, что мы действительно выработаем тот подход, о котором я сейчас сказал, и нормализуем ситуацию», — заявил президент, комментируя тему защиты прав предпринимателей и действий надзорных органов.

Российский лидер отметил, что в последнее время выросло число уголовных дел, связанных с возвращением в собственность государства незаконно приватизированных активов. Путин подчеркнул, что такое изъятие возможно только в ситуациях, грозящих ущербом безопасности России.