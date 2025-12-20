Минфин назвал новую цену за поллитра водки в 2026 году

Минфин: цена водки в розницу подорожает до 409 рублей с 1 января 2026 года

Водка в России подорожает с 1 января 2026 года до 409 рублей за 0,5 литра. Об этом говорится в приказе Минфина, опубликованном на официальном портале правовой информации .

Минимальная розничная цена на бутылку водки объемом поллитра составит 409 рублей вместо нынешних 349.

Бутылку бренди можно будет приобрести за 605 рублей — сейчас 472, коньяка и виски, произведенных из дистиллята с выдержкой не менее трех лет, за 755 рублей вместо 651.

В приказе Минфина также отмечается, что минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 337 вместо 287. Документ будет действовать по 31 декабря 2031 года.

РИА «Новости» сообщило, что другим приказом министерства установлена новая минимальная закупочная цена этилового спирта — 84 рубля за литр.

Ранее эксперт финансового рынка, экономист Андрей Бархота предупредил россиян, что к Новому году цены на алкогольные напитки вырастут, причем сильнее всего подорожают виноградные вина.