Экономист Бархота рассказал, что цены на алкоголь в России вырастут к Новому 2026 году

К новогодним праздникам 2026 года россиянам придется заплатить больше за алкогольные напитки. Эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота рассказал URA.RU , почему акцизы больше не являются главным фактором роста цен и как самогонные аппараты влияют на рынок легального алкоголя.

По словам эксперта, государство может регулировать доходы от продажи алкоголя внутри страны и само потребление спиртного через механизм акцизного налогообложения. Однако в 2026 году ситуация изменится.

Бархота уверен, что акцизы вряд ли будут сильно повышаться, потому что это может привести к снижению налоговых и акцизных доходов бюджета, поскольку потребление легального алкоголя тоже снизится.

«Если алкоголь будет не слишком доступным, то это может снизить потенциальные налоговые акцизные доходы, потому что потребление тоже снизится, и граждане просто уйдут в сторону самогона и самодельно изготовленных алкогольных напитков», — предупредил экономист.

Цены на алкоголь все равно вырастут. Сильнее всего подорожают виноградные вина. Отечественные вина подорожают от 5 до 20% в годовом измерении.

На втором месте по темпам подорожания окажутся алкогольные напитки крепостью от 5 до 9%. Что касается крепких напитков крепостью 40 градусов, то здесь темпы роста будут более сдержанными.

«По крепким напиткам крепостью 40 градусов — это водка и коньяк преимущественно — темп роста будет в пределах 10%, скорее всего», — пояснил Бархота.