Минэнерго предложило продлить запрет экспорта бензина

Новак: запрет на экспорт бензина из России могут продлить до конца октября

Правительство России поддерживает продление запрета на экспорт бензина для непроизводителей до конца октября. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Его процитировало РИА «Новости» .

«Есть предложение Минэнерго продлить на сентябрь и октябрь. В принципе, все участники штаба поддерживают», — сказал он.

Запрет на экспорт бензина действует до 31 августа для всех, кроме его производителей. Такое решение объяснили мерами для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке и противодействия серому экспорту автомобильного бензина.

В 2024 году эмбарго на поставку за границу топлива для компаний, которые его не производят, действовал с 1 марта по 31 августа. В периода с конца мая по июль поставки топлива за границу разрешали из-за насыщения внутреннего рынка.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в комментарии 360.ru прогнозировал рост розничных цен на бензин в России.