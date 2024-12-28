Розничные цены на бензин будут расти в пределах трех рублей. Об этом ведущей 360.ru Екатерине Малашенко рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Он прокомментировал прогноз экспертов о подорожании бензина до 130 рублей за литр. Фролов объяснил, что определяющим фактором для ценообразования топлива являются налоги. Также цены зависят от договоренностей между нефтяными компаниями и правительством и от стоимости бензина на оптовом рынке.

«Если бы оптовые цены напрямую бы влияли на цены розничные, <…> то в августе–сентябре 2023 года, в августе–сентябре 2024 года розничные цены должны были бы быть рублей так на 10, а в некоторых регионах на 15 рублей выше того, что мы наблюдали», — отметил он.

Он рассказал, что цены в оптовом сегменте могут в несколько раз отличаться от розничных.

«Рост розничных цен происходил, но не так стремительно, как в оптовом сегменте», — заявил эксперт.

Специалист по энергетике предположил, что цены на бензин продолжат расти, но не так стремительно, как это предсказывают некоторые аналитики.

«Могу всех обрадовать: бензин будет дорожать. Не надо даже думать, что он не будет дорожать. Он будет дорожать в пределах прогнозируемой инфляции. Если прогноз инфляции будет пересмотрен, значит, может расти цена бензина в рамках пересмотренного прогноза инфляции», — подчеркнул он.

По мнению Фролова, цена на топливо поднимется максимум на три рубля за литр.

«Скорее всего, у нас рост цен на бензин будет в пределах где-то трех рублей на литр. Именно в пределах. Это не означает, что вырастет именно на три рубля», — подытожил он.

Ранее президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов связал падение цены нефти с начала 2024 года снижение объема импорта топлива на территорию КНР. По его словам, это произошло из-за роста популярности электромобилей.