Экспорт бензина ограничили в России до конца августа

Россия продлила до конца августа запрет на экспорт бензина для всех, кроме его производителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Кабмин с 1 марта по 31 августа включительно вводит запрет на экспорт автомобильного бензина. Постановление подписано. Ограничение не распространяется на поставки, осуществляемые производителями нефтепродуктов», — завили в пресс-службе.

В правительстве добавили, что решение приняли для поддержания экономики нефтепереработки, сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке и противодействия серому экспорту автомобильного бензина.

В 2024 году ограничения на экспорт бензина действовали с 1 марта до конца 2024 года, кроме периода с конца мая по июль, когда поставки топлива за границу разрешили из-за насыщения внутреннего рынка. С начала 2025 года запрет вновь продлили.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с 360.ru отмечал, что розничные цены на бензин в России продолжат расти в любом случае.