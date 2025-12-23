Подарки без фанатизма. Сколько россияне готовы потратить на новогодние презенты
Telegram-канал 360.ru: 37% россиян готовы потратить на подарки до 30 тыс. руб.
Россияне в этом году подходят к новогодним подаркам без лишнего размаха — но и без полного аскетизма. Согласно опросу сервиса «Анкетолог», на который ссылается Telegram-канал 360.ru, 37% жителей страны готовы потратить на подарки до 30 тысяч рублей, однако почти столько же выбирают куда более скромный сценарий.
«И ни копейки больше»
Сразу 42% опрошенных заявили, что не готовы тратить на подарки больше 10 тысяч рублей. Для многих это осознанный предел, за который выходить не планируют — даже в Новый год.
Главное — чтобы было полезно
Почти половина респондентов признались: они предпочитают дарить практичные и нужные вещи, а не символические сувениры. При этом 22% россиян постоянно переживают, что могут упустить «идеальный подарок» — и из-за этого долго сомневаются с выбором.
Почему дарить подарки сложно
Тем, кто испытывает трудности с подготовкой презентов, чаще всего мешают:
- ограниченный бюджет;
- сложности с поиском подходящего подарка;
- страх подарить «не то» и разочаровать близких.
В итоге Новый год для многих — это баланс между желанием порадовать и страхом промахнуться. Неудивительно, что москвичи все чаще пользуются сайтами с вишлистами, желая избежать неприятных сюрпризов на Новый год. Аналитики ранее сообщили, что спрос на такие сервисы вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.
