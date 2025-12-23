Подарки без фанатизма. Сколько россияне готовы потратить на новогодние презенты

Россияне в этом году подходят к новогодним подаркам без лишнего размаха — но и без полного аскетизма. Согласно опросу сервиса «Анкетолог», на который ссылается Telegram-канал 360.ru , 37% жителей страны готовы потратить на подарки до 30 тысяч рублей, однако почти столько же выбирают куда более скромный сценарий.

«И ни копейки больше»

Сразу 42% опрошенных заявили, что не готовы тратить на подарки больше 10 тысяч рублей. Для многих это осознанный предел, за который выходить не планируют — даже в Новый год.

Главное — чтобы было полезно

Почти половина респондентов признались: они предпочитают дарить практичные и нужные вещи, а не символические сувениры. При этом 22% россиян постоянно переживают, что могут упустить «идеальный подарок» — и из-за этого долго сомневаются с выбором.

Почему дарить подарки сложно

Тем, кто испытывает трудности с подготовкой презентов, чаще всего мешают:

ограниченный бюджет;

сложности с поиском подходящего подарка;

страх подарить «не то» и разочаровать близких.

В итоге Новый год для многих — это баланс между желанием порадовать и страхом промахнуться. Неудивительно, что москвичи все чаще пользуются сайтами с вишлистами, желая избежать неприятных сюрпризов на Новый год. Аналитики ранее сообщили, что спрос на такие сервисы вырос в три раза по сравнению с прошлым годом.

Подробнее о том, сколько россияне готовы потратить на подарки к Новому году — в опросе Telegram-канала 360.ru. Пройти его можно по ссылке.