Мигрантов захотели лишать временного проживания в России за пьяную езду

В России предложили лишать мигрантов права на временное проживание в стране, если они водили автомобиль в нетрезвом виде. Авторами законопроекта стали лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Федот Тумусов, документ внесут на рассмотрение Госдумы.

«Уверен, что принятие законопроекта „Справедливой России“ поможет сократить число аварий на дорогах и нарушений правил дорожного движения», — заявил Миронов в беседе с ТАСС.

Инициатива предполагает поправки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в России». Изменения расширят список причин для отказа или аннулирования разрешения на временное проживание, включив в него случаи управления машиной в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения как на территории страны, так и за рубежом.

Ранее власти одобрили законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства. Согласно инициативе, после получения российского паспорта мигранту нужно в течение двух недель явиться в военкомат или в следующие семь дней подать заявление через «Госуслуги».