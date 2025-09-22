Кабмин поддержал идею лишать уклонистов приобретенного гражданства

Власти одобрили законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальный отзыв правительства.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — заявили в сообщении.

Законопроект подготовили депутаты от «Единой России». Поправки предложили внести в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве».

Согласно проекту, после вступления в гражданство необходимо в течение двух недель явиться в военкомат или в течение недели подать заявление через портал «Госуслуги». В случае невыполнения этих требований будет выноситься заключение об установлении факта уклонения от исполнения обязанностей по воинскому учету.

В течение пяти дней военный комиссариат направит материалы в территориальный орган МВД для принятия решения о прекращении гражданства. Заключение отменят, если в течение 30 дней человек все же выполнит требования постановки на учет. Подать заявление на приобретение гражданства повторно можно будет только через три года.