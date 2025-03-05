Идеи экологичных подарков на 8 Марта назвали в Подмосковье

Открытки и букеты на 8 Марта давно стали символом праздника, но уже через несколько дней оказываются в мусоре. Региональные операторы по обращению с отходами предлагают заменить их на более экологичные альтернативы.

Так, вместо срезанных цветов лучше подарить растения в горшках — они прослужат дольше и не превратятся в отходы. Выбирая упаковку для подарка, лучше отдать предпочтение более экологичной крафтовой бумаге. Что касается сладостей, их следует брать в бумажной или картонной упаковке, а еще лучше — в жестяной, которую можно использовать повторно.

Чтобы отходы после праздника отправились на переработку, важно помнить о раздельном сборе мусора. Пластик, стекло, металл, тетрапак и бумага отправляются в синий контейнер, а завядшие цветы — в контейнер для смешанных отходов.