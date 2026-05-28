На полях Петербургского международного экономического форума при поддержке Фонда Росконгресс 2 июня состоится III Международный форум «ИИ — будущее сегодня». Организаторами выступили Аналитический центр при правительстве России, Ассоциация «РУССОФТ», ООО «Ивент Менеджмент Глобал», Экспертный клуб «ИТ-Диалог» и СПбГЭУ.

Ключевое событие — пленарное заседание «Международный диалог. Искусственный интеллект как инструмент глобального развития и технологического суверенитета», посвященное глобальным трендам.

«Глобальные инвестиции в ИИ-компании выросли более чем на 25% и составили более 250 миллиардов долларов. Более 61% всех инвестиций на ранних стадиях — это ИИ-стартапы. В России все не так», — отметил руководитель Управления корпоративных финансов АО «ФИНАМ» Алексей Курасов.

На сессии «Инвестиции в ИИ — ключевой фактор взрывного роста российской экономики» участники обсудят необходимость единой национальной стратегии инвестиций в технологическое лидерство.

В центре внимания сессии «Цифровой управленец в ритейле: большие данные и ИИ-аналитика меняют рынок» будет интеграция транзакционных данных и BI-аналитики в единую экосистему для оперативного принятия решений.

На сессии «ИИ в строительстве: архитектура данных как решение» обсудят вопросы масштабирования решений в отрасли. Участники сессии «ИИ в промышленности: от выбора технологий к доказанной эффективности» поговорят о переходе от пилотов к тиражированию и методологиях оценки реальной отдачи от инвестиций.

Также в программе представлены сессии по образованию, интеллектуальным помощникам человека, новой инфраструктурной базе и архитектуре ИИ и другие. Подробности — на официальном сайте форума.