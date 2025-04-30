Международный аэропорт Волгоград официально переименовали в Сталинград

История аэропорта берет свое начало в 1930-х годах, когда по распоряжению Приволжского управления гражданской авиации был сформирован Сталинградский авиационный отряд, который базировался неподалеку от железнодорожной станции Воропоново. С 1936 года аэропорт осуществлял пассажирские и грузовые авиаперевозки.

В период ожесточенных сражений с немецко-фашистскими захватчиками аэропорт сильно пострадал.

После победы в Сталинградской битве началось активное восстановление военных заводов и строительство новых производственных объектов. Город быстро рос, и гражданский аэропорт Воропоново перестал справляться с увеличившимся потоком пассажиров и грузов.

В 1952 году руководство Северо-Кавказского управления гражданской авиации приняло решение о переводе аэропорта и его персонала на аэродром Гумрак. На этом аэродроме было сформировано транспортное авиационное подразделение. До 1961 года аэропорт носил название Сталинград, что подтверждается архивными материалами.

«Просьбу вернуть воздушной гавани историческое название высказали ветераны Волгоградской области. Губернатор региона Андрей Бочаров передал ее президенту Владимиру Путину. Глава государства поддержал инициативу», — отметили в пресс-службе правительства.

Ранее стало известно, что в Ахтубинске Астраханской области новую улицу назовут именем певицы Надежды Бабкиной. Улица появится в микрорайоне, строительство которого начнется летом этого года. Название планируют присвоить либо до конца 2025-го, либо к середине 2026 года.