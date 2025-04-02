Улица имени Надежды Бабкиной появится в астраханском Ахтубинске
В Ахтубинске Астраханской области увековечат имя певицы Надежды Бабкиной. На малой родине артистки в честь нее назовут новую улицу, сообщил «Абзац» со ссылкой на данные врио главы города Александра Сивакова.
По словам государственного деятеля, улица появится в новом микрорайоне, строительство которого начнется летом этого года. Название планируют присвоить либо до конца 2025-го, либо к середине 2026 года.
«Будет строиться новый микрорайон, и, соответственно, там будет название новой улицы [в честь Надежды Бабкиной]», — заявил Сиваков.
Инициатива принадлежит общественной организации «Зов народа», которая уже получила официальный ответ от администрации города.