Путин поддержал идею присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград

Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить аэропорту Волгоград название Сталинград и пообещал подписать указ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Просьбу передал на встрече с российским лидером губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он обратил внимание, что инициатива принадлежит местным ветеранам и участникам спецоперации.
«Ну, их слово для меня закон. Так и сделаем», — сказал Путин.
Во вторник, 29 апреля, Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Они возложили венки к Вечному огню.
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