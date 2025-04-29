Путин поддержал идею присвоить аэропорту Волгограда название Сталинград

Президент России Владимир Путин поддержал идею присвоить аэропорту Волгоград название Сталинград и пообещал подписать указ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Просьбу передал на встрече с российским лидером губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он обратил внимание, что инициатива принадлежит местным ветеранам и участникам спецоперации.

«Ну, их слово для меня закон. Так и сделаем», — сказал Путин.

Во вторник, 29 апреля, Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Они возложили венки к Вечному огню.