Метившая на место Зарубина девочка с прямой линии попадет к Путину

Президент России Владимир Путин на прямой линии предложил школьнице стажироваться в программе «Москва. Кремль. Путин». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков согласился взять ее на мероприятие первого лица. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале .

«Мы можем [пригласить], а вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это нужно обязательно сделать, девочка молодец. Действительно, лучше ее пригласить, чтобы она не ждала, когда вы скорее уйдете на пенсию», — сказал Песков Зарубину.

Решение Путина давать право на вопрос всем, кого он видел в зале, Пескова не пугало. Он заявил, что наоборот расслаблялся в тот момент. Пресс-секретарь признал, что лично ему некоторые обращения не понравились — они показались недостаточно глубокими.

На «Итоги года с Владимиром Путиным» 19 декабря обратилась школьница. Она попросила разрешить заменить Зарубина, когда тот выйдет на пенсию, а сама девочка окончит школу и вуз. Президента она призвала дождаться, чтобы успеть поработать на его мероприятиях. В ответ он предложил журналисту взять девочку на стажировку, чтобы она поступила на журфак и в будущем вместе с наставником «погоняла начальство разного рода».