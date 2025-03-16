Метеоролог Вильфанд объяснил возвращение в Подмосковье морозной погоды

После череды теплых дней в Москву и Московскую область снова пришли холода. Температура воздуха в столице опустилась до минус пяти, а в некоторых районах Подмосковья — до минус 15. Морозы задержатся как минимум на несколько дней, сообщил 360.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

О понижении температуры в регионе синоптики предупреждали заранее, подчеркнул он. Природа взяла свое после бесснежного и аномально теплого для марта периода.

«После экстремально теплой погоды в первой декаде марта наступает температурный режим, который соответствует климатическим нормам, рассчитанным за последние 30 лет. Слово „похолодание“ нужно отложить в сторону, речь идет только о понижении температуры, потому что ранее наблюдались рекордные значения», — подчеркнул синоптик.

Вильфанд пояснил, что нетипичное для марта тепло стояло в предыдущие дни из-за отсутствия снега. Если бы он выпал, в Москве и Подмосковье было бы холоднее на четыре-шесть градусов.

«За счет турбулентного перемешивания нижние слои атмосферы, которые приходили к нам фактически с африканского континента, охладились бы», — указал метеоролог.

В ближайшие дни морозы не отступят. В ночь на понедельник ожидается до минус четырех градусов в Москве и до минус семи по области. Наиболее холодной станет ночь на вторник — в отдельных районах региона подморозит до минус 13 градусов.