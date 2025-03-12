Вильфанд назвал отсутствие снега в европейской части России в марте редким явлением

Сейчас температура воздуха превышает норму на 10–12 градусов. Синоптик назвал ситуацию редкой.

Роман Вильфанд отметил, что пока антициклон определяет погоду, но с завтрашнего дня он начнет смещаться на восток. Область низкого давления займет его место. Перемещающиеся воздушные массы будут влиять на европейскую часть страны, юг и центр. Циркуляция антициклона приносит воздух с юго-востока — из Малой Азии и Ближнего Востока, а циклон к западу от европейской части России направляет потоки со Средиземного моря и даже из Африки, добавил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что отсутствие снега также способствует повышению температуры. Обычно в марте он еще лежит в центре и на юге европейской части России. Если бы снег был, температура была бы на 4–6 градусов ниже. Отсутствие снега специалист назвал редким событием.