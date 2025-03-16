Самые сильные морозы с начала весны ударили в Москве и Подмосковье 16 марта

Январские морозы вернулись в Московскую область 16 марта. Разброс ночных температур сегодня составил до -4,7 — в Дмитрове, до -15,7 — в Серебряных Прудах, что отвечает многолетним показателям первого месяца года, сообщил в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

«В Москве на фоне малооблачной погоды и интенсивного радиационного выхолаживания ударили самые сильные морозы с начала весны», — отметил эксперт.

Столбик минимального термометра в ночь на воскресенье на базовой столичной метеостанции ВДНХ показал -5,2. В центре мегаполиса, на Балчуге, было -1,0, в Тушино — -6,1, Строгино — -4,3, Бутово — -7,8, Новой Москве — -8,7.

По-зимнему холодно было и в других регионах Центральной России, продолжил Тишковец. Так, в Тульской и Рязанской областях температура местами упала до -12,5, в Калужской области — до -13,6, Тверской и Костромской — до -9,7, Смоленской — до -9,8.

В Нижегородской области ударил мороз под -10 градусов. В Брянской столбики термометра показали -8,6, Владимирской — -11,6, Кировской — -10,7.