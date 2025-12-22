Меняйло выступил с заявлением после сообщений о минировании школ в Северной Осетии

Меняйло: в школы Северной Осетии поступили сообщения о минировании

Утром 22 декабря в образовательные учреждения Северной Осетии поступили сообщения о вероятном минировании. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«В образовательные учреждения поступили сообщения о возможном минировании. Информация проверяется. На местах работают представители специальных служб и правоохранительных органов», — написал он.

Меняйло призвал население доверять только официальной информации и не поддаваться панике.

Ранее в декабре поступило сообщение о минировании торгового центра «Арена Плаза» в Москве. На место прибыли кинологи с собаками, территорию здания оцепили. Всего спасатели вывели из торгового центра около 1,5 тысячи человек.

В октябре 25-летнего жителя Пензы приговорили к условному сроку за сообщения о ложном минировании в одном из торгово-развлекательных центров города.