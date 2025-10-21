Жителя Пензы осудили условно за ложное сообщение о минировании

Житель Пензы получил наказание за звонки с сообщениями о ложном минировании. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на УФСБ.

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выяснилось, что 25-летний мужчина позвонил на номер дежурной службы УФСБ РФ по Пензенской области и сообщил ложные данные о минировании зданий УФСБ и одного из торгово-развлекательных центров Пензы.

Уголовное дело было возбуждено и расследовалось УМВД РФ по Пензенской области. Суд признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор еще не вступил в законную силу.