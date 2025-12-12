Из ТЦ «Арена Плаза» вывели около 1,5 тысячи человек из-за звонка о минировании

Звонок о минировании Торгового центра «Арена Плаза» поступил в пятницу вечером. На место прибыли экстренные службы и саперы, сообщил источник 360.ru.

ТЦ Расположен в здании «ВТБ Арена» на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Звонок поступил в 20:08, сообщил источник.

Прибывшие спасатели эвакуировали из торгового центра около 1,5 тысячи человек, обстановка была спокойной. На месте работают кинологи с собаками. Здание оцепили правоохранители.

Пока официальной информации о результатах проверки не поступало. Неизвестно и имя звонившего.

В октябре в Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании военного научного учреждения. Против него возбудили уголовное дело.