Из ТЦ «Арена Плаза» вывели около 1,5 тысячи человек из-за звонка о минировании
Звонок о минировании Торгового центра «Арена Плаза» поступил в пятницу вечером. На место прибыли экстренные службы и саперы, сообщил источник 360.ru.
ТЦ Расположен в здании «ВТБ Арена» на Ленинградском проспекте на севере Москвы. Звонок поступил в 20:08, сообщил источник.
Прибывшие спасатели эвакуировали из торгового центра около 1,5 тысячи человек, обстановка была спокойной. На месте работают кинологи с собаками. Здание оцепили правоохранители.
Пока официальной информации о результатах проверки не поступало. Неизвестно и имя звонившего.
В октябре в Санкт-Петербурге задержали мужчину за ложное сообщение о минировании военного научного учреждения. Против него возбудили уголовное дело.